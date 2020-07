HAMEL, Maurice



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 27 juin 2020, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé monsieur Maurice Hamel, époux de madame Laura Desrochers, fils de feu Wilfrid Hamel et de feu Eveline Dubois. Il demeurait à Sainte-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Denis, Réjeanne (Marcel Pouliot), Jean-Guy (feu Claire Cyr, Lise Grenier), Yvon, Gaétan (Myriam Rabbat), Alain (Claude Paris), Lyse (René Martel), Laurent (Marcelle Caron), Sylvie (Patrice Legault), Carole (Louis-Marie Dubé), Mario (Diane Savoie); ses petits-enfants: Steve (Karine), Jocelyn, Frédéric (Josée), Jonathan (Émilie), Dominic (Renée-Kim), Stacey (Christian), Jaclyn (Benjamin), Émilie (Aaron), Audrey (Mathieu), Francis (Sara-Ève), Marc-Antoine, Alexandre (Vanessa); ses dix arrière-petits-enfants et une autre à venir. Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de la famille Hamel: feu Georges (feu Thérèse Leclerc), feu Anne-Marie, feu Zoël (Pauline Auger), feu Félicien (feu Thérèse Daigle), feu Paul-Émile (Yvonne Laroche), feu Émilienne (Martial Laroche), Yvette (Robert Faucher), Lucienne (feu Paul-Henri Martineau), Sœur Germaine Hamel, SSCM, Julienne (Gilles Morin). Famille Desrochers: feu Jeanne (feu Henri Dubois), feu Adrienne (feu Mathias Cayer), feu Hélène (feu Paul-Henri Côté), feu Bernadette (feu Maurice Hamel), feu Gilbert (feu Irène Houde), feu Maurice (feu Simone Garneau), Justine (feu Paul-André Lemay), Rachel (Paul Lévesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille remercie le personnel de La Cité des Étoiles de Sainte-Croix pour les soins prodigués à leur père. La famille vous accueillera à la maison funéraireen respectant les consignes de la santé publique,à compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. Site internet : https://fhdl.ca.