GILBERT, Jean-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Gilbert, fils de feu Léon Gilbert et de feu Hélène Dion. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères: feu Léandre (Antoinette Roy), Pauline (feu Albert Boutin), feu Marielle (feu Léonidas Perré), feu Laval (feu Laurence Prévost), feu Daniel (Gisèle Lacroix), feu Claudette (feu Roger Massé), Pierrette (Raynald Desrosiers), feu O'Neil (feu Charlotte Grondin), Huguette, feu Noëlla et Fabienne (Léandre Marceau); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Le Royal et au personnel de l'unité des soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc. La famille vous accueillera aule vendredi 17 juillet de 10h à 10h45.