GAUDREAULT, Lisette Simard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1 mars 2020 à l'âge de 67 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille, dame Lisette Simard, épouse de monsieur Daniel Gaudreault. Elle était la fille de feu monsieur Albert Simard et de feu dame Rita Racine. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Que ceux et celles qui ont connu et aimé Lisette aient une pensée pour elle. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Daniel, sa fille Manon et ses petits-enfants adorés: Alexis et Raphaël; sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs: Ginette (feu Charles-Henri Jobin), Richard (Aline Murray), Gaétan (Johanne Dupont) et elle était la sœur de feu Carol et feu Rachel (feu Paul Rochefort); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreault: feu Marcel (Micheline Goudreau), Claire (Crescent Chouinard), Michelle (Marcel Bélanger), Jean (Jacqueline Plamondon), Camille, et elle était la belle-sœur de feu Maurice (feu Madeleine Reinhart), feu Gérard (feu Renelle Paulin), feu Clément, feu Odette (feu Patrice Bélanger), feu André, feu Jacques et feu Louis. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille souhaite remercier sincèrement la docteure Stéphanie Leclerc ainsi que les infirmières des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Association Pulmonaire du Québec, 800, Boul. de Maisonneuve Est, bureau 800, Montréal, Qc H2L 9Z9 https://pq.poumon.ca/faire-un-don/