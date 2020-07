HOUDE, Yvonne Therriault



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 29 avril 2020, à l'âge de 106 ans et 5 mois, est décédée madame Yvonne Therriault, épouse de feu monsieur Roland Houde. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rolande, Odette (feu André Deslauriers), Pierrette (Denis Morin), Jacques, Jean-Louis, Hélène (Robert Saindon), Michel (France Ménard), feu Denis (Carmen Zakem), Suzanne et Sylvie (Christian Grégoire); ainsi que ses 18 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants, 8 arrière-arrière- petits-enfants, ses neveux et ses nièces. Sincères remerciements à la direction et au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et des Résidences du Précieux Sang pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis (https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation). La famille vous accueillera aule mardi 14 juillet de 19h à 21h et le mercredi 15 juillet à compter de 9h.