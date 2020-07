PERREAULT, Adrien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Adrien Perreault, époux de madame Louise Reid, fils de feu monsieur Adjutor Perreault et de feu madame Adrienne Fillion. Il était policier retraité de la ville de Québec et demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils: Denys (Lucie Fournier) et Carl (Claudia Trudel); ses petits-enfants: Véronique, Yannis, Alixe, Samuel et Mathieu; sa belle-sœur: Diane Bisaillon; son beau-frère: Benoît Parent; la famille de son épouse: sa fille: Karine Arseneault (Denis Chiasson) et ses enfants, sa mère Martha Cormier, ses sœurs: Claire et Diane (Samuel Boudreau); son frère Gilles (Monique Bouffard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines des deux familles et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Loretteville pour leur dévouement et les bons soins prodigués depuis 3 ans. Elle tient aussi à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec. https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate