AUDESSE, Georgette Demers



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 25 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Georgette Demers, épouse de feu Joseph-Arthur Audesse. Elle demeurait autrefois à Saint-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Paul Bradette), Lucie (Yvon Hamel), Lorraine (Michel Bélanger), Réjeanne (François Grenier), Mathilde (Michel Cayer), Lina (Alain Maltais), Éric (Josée Galibois); ses petits- enfants: Claudia et Francis Bradette, Karine, Patricia et Anne-Sophie Hamel, Simon, Marilyn et Martin Bélanger, Marie-Pier Grenier, Mélanie et Odree Cayer, Cédric et Gabriel Audesse, leurs conjoints et 15 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: Jean-Louis (feu Hélène Dion), Raymond (feu Denise Pelletier), Simone (feu Jean-Guy Béland), Madeleine (feu Donat Bergeron), Claire (feu Richard Martineau), Marcel (Madeleine Simoneau), feu Jules, Caroline (Charles Berthiaume), Suzanne, feu Gervais (Jeanne d'Arc Gingras), feu Carmel (Jean Carignan), Bruno (Carole Dubois) Céline (Denis Bussières), Bernard (Lise Tailleur). Ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Audesse: feu Jeanne (feu Josaphat Rouillard), feu Jean-Paul (feu Estelle Fortier), Albert (feu Jeanne d'Arc Pouliot, feu Fernand (Fernande Drouin), Raymond (feu Jenny); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies et amis. Remerciements au personnel soignant et aux bénévoles du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins. Les membres de la famille vous accueilleront à la Résidence Funéraireà compter de 8 h 30.et l'inhumation suivra au cimetière paroissial.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Cancer.ca.