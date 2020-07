LEMIEUX, Yvan



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juin 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yvan Lemieux, fils de Raoul Lemieux et de Eva Laflamme. Il demeurait à Lévis, secteur St-Étienne. Il laisse dans le deuil son épouse Lucille Fradet, ses enfants: François (Marilou Boutin), Pierre-Luc (Priscilla Jacques) et ses deux petits amours: Antoine et Noélie; ses frères et sœurs: Claudette (Normand Nadeau), Raymonde (Léandre Dupont), Alain, Mario (Lynda Lemieux), Vital, Rémi (Karine Lacasse), Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fradet: Réal (feu Gabrielle Godbout; son amie Aline Lantagne), Normand (feu Mariette Trudel), feu René (Raymonde Labonté), Gérard (Huguette Nadeau), Jean-Paul (Lise Vermette), Émilien (Diane Lemelin); ses filleuls(es): Daniel et Julie; ses neveux, nièces et ses précieux amis. Un grand merci aux intervenants du CISSS Chaudière-Appalaches (St-Romuald) ainsi qu'au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Votre soutien avait les belles couleurs de l'humanité. La famille recevra les condoléances à la maison funérairede 12h30 à 14h,