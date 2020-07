LAGACÉ, Jeannette Boulanger



Au CHUL de Québec, le 3 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Jeannette Lagacé, épouse de monsieur Jean-Yves Boulanger. Elle était la fille feu madame Georgine Godin et de feu monsieur René Lagacé. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Madame Lagacé laisse dans le deuil son époux monsieur Jean-Yves Boulanger; sa sœur Pauline (feu Charles Pleasance, Renald Pichette); ses frères: André (Rolande Bidégaré) et Régent (Jeannine Harvey); sa belle-sœur Claudette Guay (feu Paul Lagacé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Robert (feu Lorraine Reason) et de feu Roland. La famille souhaite remercier le Dr Benoît Dubuc, Dre Julie Kirouac-Laplante, le personnel aux soins palliatifs du CHUL ainsi que le personnel de la Résidence La Contemporaine pour les soins attentionnés et leur gentillesse. Un remerciement spécial à sa nièce Diane Pleasance (Lagacé) pour son dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la maisonet de là, au columbarium du cimetière de Giffard. Vous pouvez communiquer directement avec la famille afin d'exprimer votre désir d'assister aux funérailles en écrivant un message de condoléances par l'entremise de l'avis de décès qui est sur notre site www.wilbrodrobert.com. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer Centre régional du Québec, 190 rue Dorchester Sud, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9 cancerquebec.mtl@fqc.qc.ca