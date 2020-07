DESCHÊNES, Roger



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 mars 2020, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Roger Deschênes, époux de madame Lisette Bernier. Fils de feu dame Alberta Moreau et de feu monsieur Zéphirin Deschênes, il demeurait à Saint-Aubert-de-L'Islet. Outre son épouse Lisette, il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Johanne Caron), France (Marcel Daigle) et Serge (Valérie Charrois); ses petits-enfants : Jean-Philip, Sarah et Roxanne Deschênes; Evans et Nelly Deschênes. Il était le frère et le beau-frère de: feu Noëlla (feu Fernand Lapointe), feu Rachel (feu Gilles Delorme), feu Paul (Thérèse Desrochers), feu Fernande (feu Lionel Rousseau), feu Florence (feu Lionel Bourgault), feu Lucille (Marcel Guay), feu Estelle, feu Louisette et Jean-Julien Deschênes (Jeannette Blanchet); de la famille Bernier: Hervé (Huguette Bernier), Ginette (Julien "Ghislain" Pelletier), Yvon (Caroline Therrien), Henri (Sylvie Mongrain) et feu Normand. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h.Ses cendres ont été déposées précédemment au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire