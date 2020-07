PERRON, Mario



Entouré des siens, au centre d'hébergement de St-Raymond, le 28 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Mario Perron, époux de feu madame Huguette Laroche-Perron, demeurant à Rivière-à-Pierre.Il a été confié à laMonsieur Perron laisse dans le deuil ses enfants: Maryse (Eddy Bouchard), Nancy (Gilles Bouchard) et Jimmy (Christine Genois); ses petits-enfants: Samuel, Gabriel (Daphnée), Nicolas (Joanie), Amélie, Jacob, Moïra et Alicia; sa soeur Arlette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel Laroche (Réjeanne Denis), Hermance Laroche (Gilles Gauvin), Carole Laroche (Ubald Collard); neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1W1.