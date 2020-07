DECHÊNE, José



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 juillet 2020, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédée dame José Dechêne, fille de feu dame Justine Langlois et feu monsieur Renault Miville-Dechêne. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Anne Bélanger (Alan Novotny) et Manon Fleury (François Gervais); son petit-fils Miles Harrison Ambridge, ainsi que quelques cousins, cousines adorés et de nombreux amis qui lui étaient chers. En raison de la condition dont est atteint son petit-fils, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CURE SMA Canada, 103-7134, Vedder Road, Chilliwack (BC), V2R 4G4, tél. : 1-855-824-1277, via le site internet : https://curesma.ca/ways-to-give/.