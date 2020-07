GOSSELIN, Raoul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2020 à l'âge de 87 ans, est décédé M. Raoul Gosselin époux de feu Graziella Perron, fils de feu Cyrille Gosselin et de feu Délia Bisson. Il demeurait à Saint-Nérée-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30,Les cendres seront inhumées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Monique, Michel, Micheline (Gaétan Savoie), Sylvie (Mario Lantagne), Rita (Martial Roy); ses petits-enfants: Stéphane Gosselin, Mélanie Rouleau, Martine Morin, Stéphanie Gosselin (Marcel Lacasse), Eric Boulet, Christina Roy, Andréa Roy, Cathy Roy, Kelly Lantagne, Samuel Lantagne et Jessica Gosselin; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Maurice et feu Jean-Guy (Juliette Comeau). De la famille Perron, il était le beau-frère de: Jean-Marc (Louise Guillot), feu Vienney, Rollande (feu Paul Gagné), Renée (Maurice Desmeules), Marlène (feu André Jobin), Paul-André (Madeleine Tremblay), Carole, Jacques (feu Ghislaine), Gisèle, Philippe (Danielle Boily), Daniel (Martine Gauthier), Bertrand (Jean), Gaby (Jocelyne Tremblay) et feu Jocelyn. Il laisse dans le deuil ses nièces: feu Carole (son fils Francis Gaulin) et Danielle Gosselin ainsi que de ses oncles, tantes, autres neveux et nièces. Un merci spécial à madame Marie-Claude Labrecque et Gaétan Roy de la Résidence du Cœur de Bellechasse ainsi qu'à tout le personnel pour tous les bons soins prodigués. Monsieur Gosselin a été confié pour crémation à la Maison Funéraire :