NADEAU, Florianne



À son domicile, le 30 juin 2020, à l'âge de 83 ans et 4 mois, est décédée madame Florianne Nadeau, épouse de feu monsieur Gaston Levasseur, fille de feu dame Aimée Ouellet et de feu monsieur Noé Nadeau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luce Levasseur (Patrick Jeffrey), Louise Levasseur (Marc Flamand), Marcel Levasseur (Fabienne Boucher) et Denis Levasseur (Jenny Sirois); ses petits-enfants: François Levasseur (Josianne Labranche), Julie Jeffrey (Pier-Luc Le bouthillier), Lorie-Anne Jeffrey (Guillaume Larose), William Flamand (Laurence-Émilie Brodeur), Louis-Charles Flamand (Stéphanie Gagnon), Maude Levasseur (Jonathan Regnière), Alice Levasseur (Jérémi Trudel), Rose Levasseur (Nicolas Dufour), Jean-Gabriel Levasseur et Brigitte Levasseur; ses arrière-petits-enfants: Liam Levasseur, Zak Rochefort, Charlotte Flamand, Élisabeth Flamand, Édouard Lebouthillier et feu Charlie Lebouthillier; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ses ami(e)s du Sélection Lévis. Un remerciement spécial à toute l'équipe du personnel des soins palliatifs du CLSC de Lévis pour l'aide et le soutien apporté. Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Éleuthère de Pohénégamook. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca.