LEBLANC, Louise



Est décédée le 5 juillet 2020, à l'âge de 77 ans, avec grande sérénité et beaucoup d'amour de ses proches à la maison des soins palliatifs du Saguenay Mme Louise LeBlanc. La famille accueillera les parents et amis 30 minutes avant la cérémonie religieuse.Elle était la fille bien-aimée de feu Mme Gertrude Gravel et de feu M. Arthur LeBlanc (grand violoniste). Elle laisse dans le deuil son frère André LeBlanc (Leta LeBlanc); sa nièce Julie (Todd Carnahan) qui a été si dévouée pour Louise jusqu'à la fin et ses enfants: Maxine et Seamus O'Leary, son neveu: Maxime (Marion Simard) et ses enfants: Gabrielle et Édouard LeBlanc, son neveu: Philippe (Jenny Glikman) et ses enfants : Nicolas et Vincent LeBlanc. Sa sœur Sylvia LeBlanc (François Leroux); ses nièces: Nathalie, Marie-Hélène et son petit-fils Mattis Leroux. Sa tante Hélène Gravel Ranger, les familles Armand Gravel et Arthur LeBlanc. Merci d'envoyer vos dons à la Maison des soins palliatifs du Saguenay sur le site web et courriel: maisonsoinspalliatifs@mspsaguenay.caà la famille de Mme LeBlancet partager un souvenir,visitez notre site:www.graveletfilschicoutimi.comPour informations : (418) 543-0755télécopieur : (418) 543-7241courriel : info@graveletfils.comDirection funéraire :Résidences funéraires Gravel & Fils