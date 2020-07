LEMIEUX, Joseph-Arthur



À La Maison d'Hélène, le 23 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Joseph-Arthur Lemieux, conjoint de feu madame Julie Cloutier. Fils de feu dame Lucienne Guimont et de feu monsieur Albert Lemieux, il demeurait à L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants (leur mère feu Aline Giasson): Pierre (Isabelle Caron), France (feu Donald Dubois - Serge Gosselin) et Bernard (Sonia Tondreau); ses petits-enfants: Maëlle, Danaé, Audrey-Ann, Anthony et Gabrielle. Il était le frère et le beau-frère de: feu Louis-Georges, Donaltienne (Richard Bélanger) et Gilbert (Chantal Normand). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, les membres des Chevaliers de Colomb du conseil de 3454, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de La Maison d'Hélène pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi, jour de la célébration, de 9h30 à 11h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire