FOURNIER, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Fournier, retraitée de la compagnie Québec Téléphone, fille de feu Léonard Fournier et de feu Marie-Ange Fortier. Elle a demeuré quarante-cinq ans au H.L.M. de Saint-Henri et les quatre derniers mois à la Résidence Les Marronniers de Lévis. Elle était la soeur de feu Irenée (feu Françoise Fortier) et de Thérèse "Gisèle". Elle laisse également ses neveux et sa nièce: Michel (Francine Roberge), Réal (Louise Nadeau), Daniel (Claude Papillon), Fabien (Nicole Charland), Réjean, André (Uma Prem) et Isabelle (Claude Blouin); ses arrière- neveux, ses arrière-nièces et leurs enfants: Mathieu (Laurence et Olivier), Véronique, Andrée-Anne (Olivia et Juliette), Maxime (Anouk), Maude (Marie-Louise et Eugène), Annie (Arnaud et Léo), Yannick, Jean-Philippe, Maxime (Enzo), Laurie, Raphaël, Manjari, Shyamananda, Guillaume et Roxane; ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse, 219, rue Commerciale, Saint-Henri, G0R 3E0. La famille vous accueillera aule samedi 11 juillet de 9h à 10h45.