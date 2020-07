TREMBLAY, France



À son domicile, le 26 juin 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Dame France Tremblay, épouse de M. Jean-Guy Gauthier. Elle était également la fille de feu M. Edgar Tremblay et de feu Dame Pierrette Gervais Elle demeurait à Québec. Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Marjorie Lemelin) et Marie-Ève (Keven Hamel); ses petits-enfants: Antoine, Abigaëlle, Frédérick, Zachary, Léa et Laurence; ses frères et sœurs: feu André (Nicole Simard), Diane, Lise (Claude Roy), Gérald (Maude Blackburn), Robert (Claudette Fortin), Murielle (Yves-Marie Larouche), Carole (Willie Tremblay), Louise (Denis Larouche), feu Ghislain (Sylvie Boily), Chantale et Josée; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier: Thérèse (Gérard Gauthier), Carol, Lisette (feu Gilles Dufour), Marguerite, Jeannine (feu Paul-Émile Tremblay), Rose-Ange, Ghislaine (Mario Bouchard), Yvon (Sylvie Goyette), Jean-Yves (Louise Monette), Louisette (Alain Tremblay) et René (Mariane Plourde); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autre parents et ami(e)s.de 12h à 14hPour rendre hommage à Mme Tremblay, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com