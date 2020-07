FORTIN, Jeannine Lessard



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée, madame Jeannine Lessard, fille de feu monsieur Octave Lessard et feu madame Emma Bolduc et l'épouse de feu monsieur Maurice Fortin. Elle demeurait à Lévis, et elle a fait sa vie à St-Charles-de-Bellechasse et St-Henri de Lévis.et de là au cimetière paroissial de St-Charles-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Linda Tanguay), Réjean (Réjeanne Brochu), Monique (Paul-Émile Lévesque), Huguette (Jacques Pelchat), Lucette (Michel Breton), Lyne (Mario Blais), ses petits-enfants: Lydia, Catherine, Jean-Philippe (Anne-Marie Marcoux), Jérôme (Fannie Pelchat), Sébastien (Jocelyne Letarte), Olivier Pelchat (Katherine Larrivée-Thibault), Jean-François Breton (Julie Boutin), Kevin Breton (Véronique Brochu), Marie-Michèle Breton (Francesco Copes) et ses 14 arrière- petits-enfants: Rosalie, Laurence et Charles-Antoine Fortin, Victor, Eléonore, Théodore et Renée-Laure Fortin, Tracy Fortin, Florence Pelchat, Hélène, Guillaume et Benoit Breton, Philippe et Lili Breton; ses frères et sœurs: feu Napoléon, feu Yvonne (feu Ti-Blanc Lessard), feu Louis-Aimé (feu Clara Gingras), feu Roméo (feu Lucienne Gagné), feu Émile (Milon), feu Cécile noir (feu Charlemagne Doyon), feu Cyprien, feu Cécile Blonde (feu Gérard Lessard), Georges (feu Thérèse Lessard), feu Laurent (Huguette Lessard, Laurier Morin), feu Hubert (feu Irma Roy), feu Ghislaine (feu Lucien Roy), Pauline (Aurélien Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: feu Paul-Émile (feu Lucette Couture), Annette (feu Raymond Boivin), feu Jeannine (feu Roland Labrie), Marielle (Clément Guimont), feu Raymond (Julienne Brochu), Hélène (feu Gilles Dutil), Thérèse (Guy Roy) et Fernand. Elle laisse aussi dans le deuil Anne-Marie Guillemette (Jimmy Turgeon), Amy et Micah; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de la résidence Les marronniers, son médecin le Dr Michel Côté, ainsi que son inhalothérapeute Mme Sophie Nolet pour l'attention et le dévouement prodigué à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire