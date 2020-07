LANGLOIS, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juin 2020, à l'âge de 55 ans et 9 mois, est décédée des suites d'un accident, entourée de l'amour des siens, madame Diane Langlois, conjointe bien-aimée de monsieur Yves Prévost. Diane était la fille de madame Simone Fortin et de monsieur Jean-Guy Langlois. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances auOutre son conjoint et ses parents, Diane laisse dans le deuil son fils Frédéric Bernier (Eve-Lyne Marcotte) et sa belle-fille Marie-Eve Prévost (Sébastien Tremblay et sa fille Naomy) ; sa petite-fille Rose Bernier; ses frères : Julien, Claude, Sylvain (Manon Talbot), Robert (Josée Gaudreau) et Martin (Annick Latreille) ; son filleul Alexandre Bernier et sa filleule Marilou Langlois. Elle laisse également dans le deuil sa belle-mère Yvette Tanguay (feu Rémy Prévost) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prévost : Michel, Martin (Linda Blouin), Lise (Jacques Dumas), Johanne (Marcel Bolduc), Danielle (Sylvain Gaudreau), Gaétan (Linda Turcotte), Roberto (Guylaine Deshaies), ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail du Pavillon Morneau-Labrie de Montmagny. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel du département de traumatologie, ainsi que celui des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur professionnalisme et leur grand sens humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus : https://fondationenfantjesus.ca/La direction a été confiée à la