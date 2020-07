ROBITAILLE, Cécile Gagné



À son domicile, le 2 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Cécile Gagné, épouse de feu monsieur Raymond Robitaille, fille de feu monsieur Lucien Gagné et de feu dame Laura Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Diane (feu François Borgia), Micheline (Raymond Boudreau), feu Denise, Lucy (André Arthur) et Lise (Daniel Dubé); ses petits-enfants: Sandra (Jean- Nicolas Lamontagne), Jonathan, Salomé (Nick Clark), Alexandre, Émilie (Matthieu Gauthier) et Pascale; et ses arrière-petits-enfants: Anthony, Loïc et Lily-Rose. Elle était la sœur de: feu Jean-Marie (feu Rose Garneau), feu Jacqueline (feu Charles-André Laberge), feu Marcel (feu Olga Drolet), feu André (feu Yvette Giguère), feu Claudette (feu Jean-Guy Bouchard), feu Louisette (Fernand Ferland) et Eva (Claude Foisy). Elle était la belle-sœur de (famille Robitaille): feu Robert, Lucille (feu Jean-Louis Gariépy), feu Maurice, Jacques, Roland (Ghislaine Asselin), feu Françoise, Lucien (Armande Hamelin) et Roger (Lise Fournier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement sincère à l'équipe du Jazz Ste-Foy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, ou à un organisme de votre choix.