AUDET, Aline

Au Centre hospitalier de La Malbaie, le 26 juin 2020 est décédée à l’âge de 79 ans et 4 mois, dame Aline Audet, épouse de feu M. Guy Bhérer et amie de feu Harris Simard. Elle était la fille de feu dame Rose Dufour et de feu Raymond Audet. La famille recevra les condoléances aude 13 h à 15 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane Bhérer (Guy Maltais), Lucie Bhérer (Pierre Desgagnés) et François Bhérer (Josée Dufour). Ses petits-enfants: Marie-Christine Maltais (Maxime Pépin), Caroline Maltais, Olivier Desgagnés (Audrey Couturier), Jean-François Desgagnés (Sanda Rotari), Marc-Antoine Desgagnés (Catherine Martel) et Catherine Bhérer. Ses 3 arrières petits-enfants: Iliana, Chloé et Hubert. Sa sœur: Linda Deschênes. Son beau-frère Louis Bhérer (Lucie Corriveau). Ses belles -sœurs: Adéline Bhérer (feu Philippe Harvey) et feu Rollande Bhérer (feu Théo De Champlain) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel du 3e et 4e étage du Centre hospitalier de La Malbaie pour leurs bons soins prodigués à leur maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier de La Malbaie formulaire disponible au salon ou en ligne au www.fondationchlamalbaie.org