DEMERS, Ginette



À l'IUCPQ, le 17 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Ginette Demers, épouse de feu Paul-Émile Gosselin. Elle était la fille de feu dame Catherine Caouette et feu monsieur Ernest Demers. Née à Saint-Nicolas, elle demeurait à la Résidence Les Jardins Lebourgneuf à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Marc (Danielle Drolet), Jean (Carole Routhier) et Mario (Marie-Josée Grenier); ses petites-filles: Sabrina et Karine (Keith Phillips); ses sœurs et belles-sœurs: feu Evelyne (feu Dominic Levasseur), feu Marie (feu Roger Bernier), Angèle (feu André Drolet), feu Jeannine (Léo Proteau), feu Charles (Suzanne Méthot), feu Joseph, Rosaire (Huguette Soucy), feu Paul-Eugène (feu Lucette Proteau); ses beaux-frères de la famille Gosselin: feu Jean-Yves (feu Thérèse Houle), feu Gilles (Mariette Dufresne) et Roland (Thérèse Sanfaçon); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence Les Jardins Lebourneuf pour leur attitude bienveillante, leur humanisme et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél.: (418) 683-8666, www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387.