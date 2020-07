FANNING, Theresa Walsh



Le 2 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Theresa Walsh au St. Brigid's Home à Québec. Elle a été précédée par son mari William Fanning (1993) est son fils Barry (2002). Elle était la fille de feu monsieur Thomas Walsh et feu dame Béatrice McMahon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses petits-fils: Ryan (Cheryl Ball-Fanning) et Liam (Kellie MacDonald); sa belle-fille Jo-Anne et sa arrière-petite-fille Amelia. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du St. Brigid's Home pour ses soins compatissants.Si vous souhaitez faire un don en sa mémoire, vous pouvez le faire à la Fondation Saint Brigid's Home,1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc), G1S 2M4 , tél.: 418 684-2260.