GOULET, Abbé Henri



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 27 juin 2020, à l'âge de 92 ans 11 mois, est décédé L'Abbé Henri Goulet. Né à St-Pierre I.O., il était le fils de feu dame Maria Giguère et de feu monsieur Ovila Goulet. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil: feu Robert Goulet (Suzanne Paquet), Hélène Goulet, Frédéric Goulet (feu Diane Légaré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Itinéraire de vie de Henri: né le 30 juillet 1927, 1944 entré au Petit Séminaire, 1951 entré au Grand Séminaire, 1955 reçu Prêtre, 1955 Vicaire St-Léon de Standon, 1960 Vicaire Sacré-Cœur, 1966 Vicaire St-Colomban, 1973 Curé Notre-Dame de la Recouvrance, 1979-1991 Curé Château-Richer, 1991-2003 Curé Ste-Catherine de la Jacques Cartier, 2003 Fin de mandat, Arrivé à St-Augustin comme aumônier des personnes âgées et rend service au curé. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mardi 14 juillet 2020 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h de même que mercredi 15 juillet de 9 h à 10 h.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière St-Charles. La famille remercie tout le personnel de la résidence La Source et des soins palliatifs de l'hôpital du St-Sacrement pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, Site : www.fondationduchudequebec.org (soins palliatifs Hôpital St-Sacrement). Les funérailles sont sous la direction de