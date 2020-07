THÉBERGE, Mathilde



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juin 2020 est décédée, madame Mathilde Théberge, épouse de feu Jules Gosselin, fille de feu Alfred Théberge et Éva St-Pierre. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille Esther Gosselin; ses petits- enfants: François Verret (Amélie Gagné) et Julie Verret (Germain Chamberland); ses arrière-petits-enfants: Gabrielle, Éloïse, Alexis, Christopher et Raphaël; ses frères et sœur: feu Paul, feu Rita, feu Lauréat, feu Louis, feu Benoît et feu Rosaire; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis des soins palliatifs pour les bons soins reçus, ainsi que le personnel de la résidence Villa Mon Domaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don https://fhdl.ca/faire-un-don/La famille vous accueillera auà compter de 13h.