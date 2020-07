LANGLOIS, Charlotte



À la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 20 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Charlotte Langlois. Née à Giffard, le 6 juin 1926, elle était la fille de feu dame Albertine Rouleau et de feu monsieur William Langlois. Elle demeurait à Québec. Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19, les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle mercredi 15 juillet 2020 de 13 h 30 à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil sa sœur Marcelle (feu Jacques Côté), de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents ainsi que de précieux ami(e)s. Elle rejoint ses frères, sœurs: Albert, Marie-Marthe, Jeanne d'Arc, Marie-Paule, Benoit, Marie-Claire, Napoléon, Irène, Pauline et Monique. La famille tient à remercier ses nièces Danièle et Paule pour l'avoir accompagnée au cours des dernières années. Elle remercie également les membres du personnel de la Résidence Les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués et le soutien accordé à ses proches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer ou à un organisme de votre choix. Site : www.societealzheimerdequebec.com tel : 418-527-4294