NADEAU, Gaétan



À l'hôpital Chauveau, le 24 juin 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gaétan Nadeau, conjoint de madame Huguette Hardy, fils de feu Diana Jacques et de feu Raoul Nadeau. Il demeurait à Loretteville, Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et sa sœur: Jacques (Marguerite Lehouiller), Lorraine (Alain Pouliot), Jean-Luc (Francine Gauthier); les sœurs et la belle-sœur de sa conjointe: Marjolaine (Yvon Castilloux), Jocelyne (Michel Cantin), Claudine (feu Serge Martin), Johanne (Jean-Luc Mercure), Danielle (André Babin) et Sylvie (Daniel Villemure); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués. Pour ceux qui le désirent, des dons peuvent être faits à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.