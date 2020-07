BENOIT, Michel



À son domicile, le 1er juillet 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Benoit, fils de feu monsieur Omer Benoit et de feu dame Thérèse Rouette. Il a été à l'emploi de la Garde Côtière du Canada durant plus de 35 ans et demeurait à Québec.Il était le frère de: Jean-Guy (Diane Gagnon), Nicole (René Poisson), feu Rita (Serge Hrbinic), Diane (Yvon Bouchard) et Francine (feu Gilles Bergeron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.