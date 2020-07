GOSSELIN, Thérèse



À son domicile, le 6 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Thérèse Gosselin, épouse de feu M. Guy Dallaire. Elle était la fille de feu Honoré Gosselin et de feu Cécile Hébert, ainsi que sa mère adoptive feu Hélène Bisson. La famille vous accueillera aule vendredi le 10 juillet 2020 de 12h à 14h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sarah (Henri Tremblay), Sonia, Christian et Elsa (Hubert Labissonnière); ses petits-enfants: Yannick, Mathieu, Alysia, Charlye, Zoey, Èven et Elliot; son frère: Fernand Bisson (feu Françoise Dumont) et est allée rejoindre ses sœurs Denise (feu Louis Savereux) et Claudette (feu Sam Caddoo); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Laure-Yvette (feu Robert Lafrenière), feu Réal (feu Aline Beaucage), Claude (feu Lucille Gagnon), feu Fleurette (feu Fernand Guimond), feu Noëlla (feu Lucien Dumont) et Louisette. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Dons suggérés: Fondation cancer du sein du Québec: https://www.facebook.com/fondationcancerduseinduquebec/