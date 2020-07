MAINGUY, Claude



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 14 mai 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Claude Mainguy, époux de madame Laurette Béland, fils de feu monsieur Arthur Mainguy et de feu madame Véronique Gignac. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel Mainguy; ses frères et soeurs : Wilfrid (Monique Lorentz), feu Monique (Édouard Jobin), Yvette (Armand St-Pierre), Louisette (feu Guy Beaulieu), Ginette (feu Denis Vallières), André (Louise Baker), Hélène (Aurélien Lagueux), Roger (Lucie Lévesque), Gisèle (Jean-Marc Bergeron), Gaston (Jacinthe Lesage) et Richard (Danielle Dion); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Béland : feu Micheline (feu Alphonse Racine), Ghislaine (Maurice Marchand), feu Roch (Terry Daigle), Benoit (Linda Geraghty), Pauline (feu Marcel Morissette), feu Réjeanne (Nelson Plante), feu Gaston (Denise Boivin) et Réjean; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer(https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc)