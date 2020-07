RAYMOND, Linda



À son domicile, le 3 juillet 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée paisiblement madame Linda Raymond, conjointe de monsieur Jean Matte, fille de feu monsieur Roch Raymond et de feu madame Jeannine Julien. Elle demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Linda laisse dans le deuil outre son conjoint, ses filles: Andréanne et Geneviève Thibodeau (Maxime Marcheterre): son petit-fils Samuel Marcheterre; sa soeur Chantal et son fils Gabriel, son frère feu Camil (Marlene Mc Carthy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Matte: Claude (Jacqueline Paquet), André (Line Beaulieu), Louise, Hélène (Marcel Leclerc), Céline (Pierre Dion), Denis, Réjeanne, Michel (Marlyne Boudreau); ainsi que son neveu Dave, sa nièce Sara, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Jacynthe et Ti-Guy, Marjo. Remerciement au Dre Lina Giroux et tout le personnel du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués ainsi que Djino Gosselin pour son support et son professionnalisme. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca