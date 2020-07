BOIVIN, Pauline Beauchemin



À la résidence Côté Jardins de Québec, le 6 juillet 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Pauline Beauchemin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Boivin. Elle était la fille de feu dame Émillia Tellier et feu monsieur Willie Beauchemin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Diane Tanguay), Gilles (Johanne Langlais), Lucie (Gaétan Savard) ainsi que Monique (Jean Bruneau); ses petit enfants: Antoine (Mélissa Gaulin), feu Vincent, Nicholas (Mélissa Mainguy), Philippe (Laura Wills), Alexandre (Carolanne Doucet), David (Isabelle Gignac), Rémy (Ally Son) et Karine (Sébastien Garneau); ses neuf arrière-petits-enfants: Raphaël, Samuel, Magalie, Évelyne, Ludovic, Zachary, Elliot, Ludovic et Maude; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marie Tremblay (feu Fernande Beauchemin), Andrée Tremblay (feu Paul Beauchemin), Gabriel Boivin (feu Lucille Vidal), Cécile Boivin, Yvette Boivin et Jeannine Sanfaçon (feu Raymond Boivin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue Saint-Félix, Saint- Augustin-de-Desmaures (QC), tél.: 418-780-8179, courriel: info@fondationjhsl-cj.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.