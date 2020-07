GRAVEL, Yves



À Lévis, le 29 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Yves Gravel, époux de madame Esther Giguère, fils de feu monsieur Arthur Gravel et de feu madame Gabrielle Couture. Il demeurait à Saint-Lambert de Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille de coeur Chantal, ses-petites-filles: Bylie-Jane Poulin (Jonathan Fortin), Marie-Lou Poulin et son arrière-petits-fils: Laurent Fortin. Il laisse également dans le deuil son frère Donat Gravel (Simone Higgins); sa filleule Annick Gravel et son neveu Dany Gravel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giguère: Jacqueline (feu Jean-Paul Gilbert), feu Gaétan (Colette Caron), feu Gabriel (feu Rachel Mathieu), Blandine (feu Patrick Hethrington), Berthe (feu Bernard Bisson), Lise (Jean-Yves Mathieu), Édith, Doris (Yves Fréchette) et Lawrence; ainsi que plusieurs tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.