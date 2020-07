FOURNIER, Guy



À son domicile, le 27 juin dernier, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Guy Fournier. Il était le fils de feu Camille Fournier et de feu Graziella Lavigueur. Monsieur Fournier était le fondateur de Speed'N'Sport, un commerce de pièces automobiles bien connu à Ste-Foy dans la ville de Québec. Outre son épouse, madame Louise Légaré, il laisse dans le deuil sa fille Marie-France (Jonathan Therrien); ses petits-enfants: Édouard et Arthur; son frère feu Claude; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jean (Lucie Boudreault), André (Sylvie Chassé) et Yvon (feu Mireille Ouellet); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Pour rendre hommage à M. Fournier, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com