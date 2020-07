GIGUÈRE, Jean-Marc



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Giguère, fils de feu monsieur Adélard Giguère et de feu dame Azilda Gauthier. Il demeurait à Beaupré, autrefois à Charlesbourg.Que ceux et celles qui ont connu et aimé Jean-Marc aient une pensée pour lui. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants et ses gendres: Hélène, Suzanne (Jean Robitaille), Lucie (Vincent Malouin) et Michel; ses petits-enfants: Jean-François Robitaille (Dominique Paquette), Joannie Robitaille, Julie Malouin, Marc-Antoine Malouin (Roxanne Heppell Lévesque); ses 2 arrière-petites-filles: Zara et Alexia Robitaille; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Roger (feu Jeanne Cauchon, Adrienne), Aurélien, feu Gaétane (Raymond Simard), Denise (Claude Bolduc) et il était le frère de feu Mariette (feu Marcel Vaillancourt). Il laisse également dans le deuil sa grande amie Christiane Coté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt et son équipe pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/