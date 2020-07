LEBLOND, Madeleine Giguère



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Madeleine Giguère, épouse de monsieur Robert Leblond. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Giguère et de feu dame Germaine Desgagné. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.Que ceux et celles qui ont connu et aimé Madeleine aient une pensée pour elle. Les cendres seront mises en niche au columbarium du cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Robert, ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Serge (Lilianne Bernier), Gaétan, Nathalie (André Gagnon); ses frères, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-soeur: Denis (Rachelle Leblond), Lucette, Henriette, Charlotte (Clément Coté) et elle était la sœur de feu Clermont (feu Cécile Ferland) et feu Philémon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leblond: Renaud (Michelle Crépeault), Diane (feu André Bérubé), Irène, Sr Madeleine Leblond, Jean-Guy, Denise (Roland Ferland) et elle était la belle-sœur de feu Laurent (feu Rosianne Duchêne), feu Mariette (feu Paul-Henri Ferland), feu Jeannine (feu Emile Laurent), feu Suzanne (feu Alex Couture) et feu Simone. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du CHSLD de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et ceux de l'Hôpital Saint-Augustin pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/