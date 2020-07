Blue Jays: le premier choix sera au camp d'entraînement

Le premier choix des Blue Jays de Toronto au dernier repêchage, Austin Martin, s’est entendu avec l’équipe et sera du camp d’entraînement.

C’est ce qu’a indiqué le gérant de la formation de la Ville Reine Charlie Montoyo jeudi, soit 24h après que l’athlète de 21 ans est paraphé son premier contrat chez les professionnels.

«J’ai hâte de le voir jouer et de voir ce qu’il peut faire», a notamment dit le dirigeant lors d’une vidéoconférence.

«Je suis ravi qu’il se joigne à nous, a-t-il aussi exprimé. J’ai hâte de le voir au bâton, à l’avant-champ et tout. Il paraît qu’il est un joueur bien excitant.»

Martin, un joueur d’arrêt-court, est reconnu pour ses talents au bâton. En 2020 dans la NCAA, il a frappé 20 balles en lieu sûr, dont trois circuits, en 16 parties. Les Jays l’avaient sélectionné avec le cinquième choix au total.

«Plus nous avons recueilli d’informations sur lui, plus notre groupe était excité, a indiqué le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, dans un communiqué publié mercredi. Sa volonté et son désir d’être un grand joueur sont ce qui fait de lui un candidat idéal pour nous. Combiné à son profil offensif et sa polyvalence, nous ne pourrions pas être plus heureux de faire officiellement de lui un Blue Jay.»

On ne sait toujours pas quand Martin se joindra à ses nouveaux coéquipiers. Le camp d’entraînement de l’équipe torontoise est en marche depuis lundi dernier.

Les Blue Jays amorceront leur saison 2020 le 24 juillet prochain, à St Petersburg.