VILLENEUVE, Rachel Gagnon



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Rachel Gagnon, épouse de feu monsieur Adélard Jr (bébé) Villeneuve. Elle demeurait à Québec, secteur Notre-Dame-des-Laurentides dans l'arrondissement de Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Martine (Dany Julien), Élaine (Luc Pouliot) et Yves (Manon Boucher); ses petites-filles adorées: Roxanne (Andrew Fillion), Éloïse (Francis Paquet), Mireille, Evelyne et Zoé et son arrière-petite-fille Chloé. Elle était la fille cadette de feu dame Mariette Lessard et de feu monsieur Adolphe Gagnon, et la sœur de feu Cécile (feu Jean-Paul Robitaille), feu Raymond (feu Lilianne Hébert), feu Gérard (feu Denise Ratté), feu Colette (feu Eugène Lelièvre), Gisèle (feu Robert Dussault), Huguette (Jacques Barbeau), André (Pauline Bissonnette), Richard (Lucille Verret), ainsi que sa filleule adorée Julie Barbeau. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve: feu Germaine (feu Alexandre Lafond), feu Henri (feu Jeannine Pelletier), feu Léopold (feu Jacqueline Pelletier), feu Rolande (feu Albert St-Jean), Marie-Paule (feu Albert Villeneuve), Lucienne (feu Louis-Philippe Bédard), feu Émile (Dola Berthelot), Cécile (feu Raymond Bertrand), Gemma (feu Jean-Marc Plamondon), Pauline, feu Claude (Denyse Girard), Pierrette (Gilles Paquet) et Micheline (Yvan Auclair) et plusieurs neveux et nièces. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.Suivra l'inhumation au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Un merci tout spécial au Dr Serge Desbiens, neurologue et aux préposés en or de la résidence Les Jardins Lebourgneuf pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Canada, 4211, rue Yonge, bureau 316, Toronto, Ontario M2P 2A9 ou sur le site web : www.parkinson.ca ou à la Fondation du CHU, pour l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, Complexe Synase, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, Québec G1J 0H4 ou sur le site web : www.fondationduchudequebec.ca