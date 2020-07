CHOQUETTE, Henriette Brisebois



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 28 juin 2020 à l'âge de 90 ans est décédée Mme Henriette Brisebois, épouse de feu Jean-Romain Choquette. Elle demeurait à Lévis (secteur St-Romuald). Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Claire Cadoret), Marc (Dominique Fecteau), Andrée (Martial Landry); ses petits-enfants: Marc-Antoine Choquette (Camille Gagné-Raynauld), Joëlle Choquette (Iouri-Philippe Paillé), Andréanne Choquette (Guillaume Bolduc), Jean Philippe Choquette (Cynthia Cloutier), Émilie Landry (Patrice Roy), Mathieu Landry (Catherine Rémillard- Asselin), Mathilde Landry (Étienne Bernard) et Guillaume Landry, ses arrière- petits-enfants: William, Edouard, Elliot, Charles, Louis et Hubert; sa belle-sœur Thérèse Grisé (feu Yvon Choquette). Elle est allée rejoindre sa sœur: feu Lyse Brisebois (feu Richard Collette), ses beaux-frères et belles sœurs: feu Rachel Choquette (feu Raymond Senay), feu Paul Choquette (feu Pauline Nadeau), feu Angéline Choquette (feu Lucien Desmarais, feu Gilles Lavoie). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués à Mme Brisebois. La famille recevra les condoléances au complexede 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet, 2155 chemin Du Sault , Lévis, QC. G6W 2K7