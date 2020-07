Ciccone dans le coin d’Estephan

Depuis le début de ses démarches visant à relancer la boxe après la pandémie, le promoteur Camille Estephan n’a pas reçu beaucoup d’appuis sur la place publique. Il compte maintenant au moins un allié : Enrico Ciccone.

Le député de Marquette a apporté un point de vue intéressant au sujet du plan de relance d’Eye of the Tiger Management, (EOTTM) dont il a obtenu copie.

« C’est le plan le plus complet que j’ai vu depuis le début du déconfinement, tous sports confondus, souligne Enrico Ciccone au Journal de Montréal. Pourtant, j’en ai analysé plusieurs, dont ceux du golf et du soccer.

« C’est un des premiers qui proposent que les athlètes soient testés et confinés pendant quelques jours avant leur événement. Ils vont vraiment plus loin que les recommandations de la santé publique. »

Photo Simon Clark Enrico Ciccone

Député de Marquette

L’ex-dur à cuire de la LNH croit qu’il est temps que la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault

s’intéresse à ce dossier.

« C’est elle la patronne de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Est-ce qu’elle a parlé à Michel Hamelin, le responsable des sports au combat au Québec ? »

Des fleurs à Hamelin

Ciccone croit que la ministre aurait dû prendre le temps de consulter Hamelin afin d’avoir une bonne analyse de la situation.

« Michel Hamelin, si ce n’est pas le top, c’est un des meilleurs au monde dans sa profession, précise le député du Parti libéral. Les boxeurs au Québec et ceux qui viennent de partout à travers le monde sont comme ses enfants.

« Il les protège comme si c’était les siens. C’est lui qui a les pieds dans la bave et dans le sang après les combats. Je me demande si on a consulté les personnes qui sont sur le terrain pour bien analyser la faisabilité du projet. »

L’ancien joueur de la LNH est d’avis qu’il y a urgence d’agir.

« Il y a des gens de l’industrie de la boxe qui attendent pour faire leur épicerie, ajoute-t-il. Il y a des gens qui ne sont pas capables de manger. Il y a des familles qui ont de la difficulté à mettre du pain sur la table.

« Il faut relancer l’économie de n’importe quelle façon tout en le faisant de façon sécuritaire. La boxe professionnelle fait aussi partie de l’économie québécoise. »

Ciccone ne comprend pas pourquoi le plan a été envoyé à la santé publique et non au ministère concerné par le dossier.

« Est-ce que le plan de M. Estephan a été lu et analysé par la Sécurité publique ? C’est la responsabilité de Mme Guilbault de le faire. C’est elle qui peut donner des recommandations à la santé publique. Ce n’est pas à la présidente de la Régie (France Lessard) ou à Michel Hamelin de le faire. »

Pas de poursuite

De son côté, Camille Estephan a annoncé jeudi qu’il n’utiliserait pas les tribunaux pour mener sa démarche à bon port.

« Je ne veux pas qu’on dépense de l’argent des contribuables pour ça, a souligné le patron de EOTTM. Je ne veux surtout pas perdre de temps en cour pour une question d’ego.

« Par contre, je ne lâcherai pas le morceau. Je vais continuer de travailler pour que mon projet se réalise au Québec. »

Avec les derniers développements, Estephan a mentionné qu’il parcourt ses options pour présenter des galas à

l’extérieur du Québec.

« J’ai commencé à regarder les possibilités du côté de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Et même aux États-Unis. Je serais très triste d’en venir à cette conclusion. »

Dans une entrevue au 91,9 Sports, le promoteur Yvon Michel a mentionné être prêt à faire front commun avec Estephan pour sauver la boxe au Québec. Il est temps que les deux promoteurs enterrent la hache de guerre pour le bien de leur industrie.

► Eleider Alvarez affrontera Joe Smith Jr dans la troisième semaine d’août dans un combat éliminatoire WBO des mi-lourds. Ce duel devait avoir lieu le 16 juillet, mais une blessure à l’épaule du Colombien a nécessité un report.

Le plan en 10 points

Eye of the Tiger Management a présenté un plan à la santé publique dans le but de relancer la boxe au Québec. Voici 10 éléments qui le composent.