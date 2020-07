Comment contourner la justice?

La bataille pour la garde de mes deux garçons après ma séparation fut difficile et blessante pour mon cœur de mère. Pour m’écœurer, mon ex avait demandé la garde partagée. Lui qui ne levait pas le petit doigt pour les enfants du temps qu’on était ensemble, avait soudain envie d’en prendre soin la moitié du temps. Ne voulant pas prendre un tel risque, j’ai tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, et ça a marché.

Un jugement de cour m’a octroyé la garde principale des enfants et accordé à mon conjoint de les avoir avec lui à raison de deux fins de semaine par mois. Quand est arrivé le confinement, surtout qu’il habite à une heure de route de chez-moi et qu’il n’a pas de voiture, j’ai décidé de ne pas lui emmener les enfants.

Mes deux gars ont commencé par se plaindre de ne pas voir leur père. Puis ce dernier m’a menacée d’en informer la justice, puisque lorsqu’il appelait pour leur parler, ça rendait les garçons si malheureux qu’ils pleuraient pour aller le retrouver.

J’ai donc mis un stop aux appels, et une nouvelle fois, il a menacé d’en informer son avocat. Mais comme il n’a plus d’argent à gaspiller en batailles judiciaires puisqu’il a entrepris de se donner une nouvelle famille et que sa blonde est enceinte, il n’a rien fait, ce qui prouve à quel point mes garçons ne sont pas sa priorité.

Comme les garçons ne l’avaient pas vu depuis un bout, qu’ils ne parlaient presque plus de lui depuis le retour à la normale, j’ai décidé de mettre un terme à leur relation. Avec pour conséquence que j’ai dû prendre les garçons entièrement à ma charge, car pour se venger, il a cessé de payer la pension.

J’ai lu qu’il pourrait revenir contre moi puisqu’il existe un jugement lui donnant des droits. Mais suis-je tenue de m’y conformer, vu que c’est à moi qu’incombe l’obligation d’aller les reconduire chez leur père ? Ne devrait-il pas venir les chercher ? En attendant, je m’organise pour qu’il ne parle plus aux enfants. J’aimerais tellement qu’on soit délivrés de sa présence dans notre vie !

Une mère qui s’implique

Je trouve malhonnête votre façon de vous comporter avec cet homme. Que ça vous plaise ou non, n’oubliez jamais qu’il est le père de vos enfants, et que ces derniers risquent de vous reprocher, un jour, de les avoir volontairement privés de leur père.

Il existe un jugement de cour sur la garde des enfants et vous êtes tenue de vous y conformer. Si vous aimez vraiment vos garçons, ne serait-il pas normal que vous fassiez en sorte de leur permettre de voir leur géniteur pour leur équilibre mental et émotionnel ? Une mère qui s’implique véritablement auprès de ses enfants devrait être consciente d’un enjeu aussi important pour eux.