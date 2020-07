Concert sans public: l’OSQ relance ses activités

L’Orchestre symphonique de Québec relance ses activités. L’ensemble présentera un concert sans public le 17 juillet sous la direction du chef Nicolas Ellis.

Le spectacle qui se déroulera dans la salle Louis-Fréchette du Grand-Théâtre de Québec sera diffusé sur la page Facebook de l’OSQ.

L’Orchestre interprétera des extraits de Peer Gynt de Grieg, le 1er mouvement de la 2e Symphonie de Brahms et le dernier mouvement de la 5e Symphonie de Beethoven.

Ce première diffusion numérique fait partie d’une programmation estivale qui s’étalera sur six semaines.

L’OSQ s’unira aux Violons du Roy pour la présentation d’un mini-festival au Palais Montcalm le 31 juillet et le 1er août. Des oeuvres de Beethoven, de Schumann et de Claude Champagne et Jacques Hétu seront diffusés sur les réseaux sociaux des Violons du Roy et de l’OSQ.

Plus de détails à venir...