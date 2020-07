COVID-19: plus de 300 nouveaux cas au pays

MONTRÉAL – L’Ontario a rapporté jeudi 170 cas confirmés supplémentaires de la COVID-19, contribuant, à l’instar du Québec, à alourdir le bilan canadien qui compte 300 nouveaux cas.

Le Québec a pour sa part comptabilisé 137 nouveaux cas de la maladie à coronavirus, le chiffre le plus important depuis le 25 juin dernier, soit depuis deux semaines.

Au total, à ce jour, 36 348 Ontariens et 56 216 Québécois ont été infectés par la maladie. Les deux provinces ont respectivement perdu 2703 et 5609 personnes, qui ont été emportées par le virus.

À l’échelle canadienne, le bilan atteint maintenant 106 743 infections – en hausse de plus de 300 cas jeudi – et 8746 pertes de vie.

Selon le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, 66 % des personnes qui ont contracté la COVID-19 sont maintenant rétablis.

«Au fur et à mesure que les provinces et les territoires redémarrent leur économie, de plus en plus de Canadiens retournent au travail, a dit le Dr Njoo.

«Même si nous sommes impatients de «revenir à la normale», il est essentiel que les employeurs et les employés s'informent sur les façons de faire pour réduire au minimum les risques au travail pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il poursuivi. La première étape consiste à consulter des sources de renseignements fiables, comme la page Web de l'Agence de la santé publique du Canada sur les mesures pour assurer la sécurité des entreprises et des employés pendant la pandémie de COVID-19.»

La situation au Canada:

Québec: 56 216 cas (5609 décès)

Ontario: 36 348 cas (2703 décès)

Alberta: 8482 cas (158 décès)

Colombie-Britannique: 3008 cas (186 décès)

Nouvelle-Écosse: 1066 cas (63 décès)

Saskatchewan: 808 cas (15 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 166 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 33 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 106 743 cas (8746 décès)