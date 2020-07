VILLENEUVE, Carmel



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 5 juillet 2020, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Carmel Villeneuve, époux de madame Jeannine Larochelle, fils de feu madame Albertine Martel et de feu monsieur Louis Villeneuve. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 10 juillet 2020, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation aura lieu également en toute intimité au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Michel (Christine Gagnon), Denis (Danielle Lafrance), Patricia (Claude Camden), René (Johanne Gravel); ses petits-enfants: Lysanne, Christine, Audrey, Annie, Guillaume, Caroline, Claudie et Félix; ses arrière-petits-enfants: Charles, Alexis, Addison, Edmund, Andy, Jeanne, Ophélia, Nathan, Keri-Ann et Laurent. Il était le frère de: feu Paul- Armand (Blandine), feu Rita, feu Gaston, feu Rock (Lorraine Boily), feu Louisette, feu Huguette, Moïsette (Gaston Coulombe), feu Jean-Guy (Lilianne Tremblay), feu Huguette (Jean Lavoie), Gilles (Lisette Bonneau) ainsi que le gendre de feu monsieur Edmond Larochelle et feu madame Estelle Fontaine. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à tout le personnel soignant et de soutien de l'hôpital Laval (IUCPQ) et du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.