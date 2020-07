ALAIN, René



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 23 juin 2020, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé des suites de la Covid-19 monsieur René Alain, fils de feu madame Imelda Godin et de feu monsieur Joseph Alain. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront par la suite inhumées au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Léon Roy), feu Fernand (Colette Alain), feu Raymond (feu Françoise Therrien), feu Marcel, Noëlla (feu René Lirette), Armand (Marie Langevin) et Yvette (feu Paul-Henri Pascal); ses cousins et cousines, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.