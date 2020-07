DavidsTea ferme 82 magasins au Canada et 42 aux États-Unis

MONTRÉAL | Aux prises avec des problèmes financiers, la chaîne montréalaise DavidsTea a annoncé jeudi qu’elle ferme 82 de ses magasins canadiens «non rentables», en plus de se concentrer exclusivement sur les ventes en ligne aux États-Unis.

L’entreprise s’est placée à l’abri de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers et se lance maintenant dans une opération de restructuration.

La décision a été annoncée jeudi par communiqué.

DavidsTea a indiqué qu’elle entend procéder à l’envoi d’avis de résiliation de baux de 82 de ses magasins canadiens. Elle fera la même chose relativement à ses 42 magasins en sol américain. Les résiliations de baux seront effectives dans 30 jours, selon l’entreprise.

«Avec la fermeture prochaine de 124 magasins non rentables en Amérique du Nord, nous faisons certainement de bons progrès pour créer un modèle commercial plus solide pour l'avenir et assurer le succès et la pérennité à long terme de DavidsTea et de notre marque bien-aimée», a dit Herschel Segal, fondateur, président du conseil et chef de la direction intérimaire de DavidsTea.