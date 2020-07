CASTONGUAY, Simone



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès en date du 4 juin 2020 de Mme Simone Castonguay, à l'âge de 93 ans. Elle demeurait à Montréal et autrefois à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc, Simon, Doris (Nelson Rioux), Marc et Sylvain Bélanger;ses petits-enfants: Alexandre (Josiane Lévesque), Caroline, Étienne, William; ainsi que ses autres petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de Gertrude (feu Georges Leclerc), feu Rita (feu Paul Labbé), feu Esdras (Florence Fortin), son demi-frère feu Georges Paquet (Nicole Arsenault). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, à compter de 12h30.suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.