DRAPEAU, Micheline Paquet



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 17 avril 2020, à l'âge de 77 ans est décédée dame Micheline Paquet, épouse de monsieur Georges-Aimé Drapeau. Née à Québec le 28 janvier 1943, elle était la fille de feu dame Mignonne Maheux et de feu monsieur Philippe Paquet. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Thérèse. Outre son époux Georges-Aimé, madame laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, Chantal (Sylvie Couture); ses petits-enfants: Geneviève, Christopher, William; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Charles-Dollard (feu Gisèle Thomassin), Madeleine (Fernand Rodrigue), feu Camille (Claudette Simoneau), Denise (Robert Tomlinson); de la famille Drapeau: feu Fernand (Marie-Paule Rodrigue), feu Jean-Claude (Georgette Rodrigue), feu Jacqueline (Jean-Noël Sanschagrin (Pauline Turgeon)), feu Gaston (feu Denise Fortier), Marcellin, René (Gaétane Fortier), Lise (Denis Pagé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'unité palliatif de l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré et du CLSC pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci tout spécial au Dre Isabelle Kirouac pour sa présence et son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1-888-939-3333. Les funérailles sont sous la direction de