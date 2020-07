CROTEAU, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Croteau, un homme au cœur d'or et bonté sans limites, époux bien-aimé de madame Ginette Anctil; ses enfants: Chantal Croteau Lemieux (Alain Lemieux) et Alain Croteau (Jessica Videloup); ses petits-enfants: Samuel Croteau Lemieux, Yan-Nick Croteau Lemieux (Catherine Alain), Émile Croteau et Félix Croteau; ses arrière-petits-enfants: Logan Croteau Lapierre, Mathis Croteau Lapierre, Ariel Croteau Lapierre, Rose Lemieux et Théodore Lemieux; ses beaux-frères: Marcel Anctil (Clodette Gauvin), Clément Anctil, Roland Croteau (feu Francine Anctil) et feu Normand Anctil; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, entre autre un très bon ami Donat Gravel. La famille vous accueillera auà compter de 18h30.