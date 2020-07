RENAUD, Cyprienne



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 juillet 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée dame Cyprienne Renaud, épouse de feu monsieur Benoît Renaud. Elle était la fille de feu monsieur Odilon Renaud et de feu dame Marie-Blanche Tremblay, et sa 2ième mère feu dame Olivette Pépin. Elle demeurait à Saint-Joachim.Que ceux et celles qui ont connu et aimé Cyprienne aient une pensée pour elle. Le corps sera par la suite déposé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Nicole (Gilles Lachance), Laurianne (Michel Paquet), Jean-Claude (Lucie Doucet), Marie-Josée (Sylvain Cassista); ses petits-enfants: Christian (Nathalie Boivin), Joannie, Maxime (Valérie Milhomme), Florence (Xavier Lacasse) et Antoine; ses arrière-petits- enfants: Alexandre, Samuel, Olivier et Xavier; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Lauretta (feu Gérard Tremblay), feu Armand (Annette Saillant), Laurenne (feu Joseph-Henri Saillant), Robert (Rose-Hélène Simard), feu Camille (Claudette Fortin),Thérèse (Robert Poulin), Denis (feu Lise Fortin), André (Lise Duclos), Michel, Louise (Rémi Guérin), Hélène (feu Germain Bélanger), Jean-Louis ( Josée Tremblay), France (Pierre Lavoie), Guy (Sylvie Labbé), feu Marie-Ange (André Boivin), Donald (Gisèle Powers), feu Jean-Guy (Lise Fortin), Jean-Denis (Marianne Vaillancourt), feu Gerson (Réjeanne Lessard) et elle était la sœur de feu Marguerite (feu Alfred Tremblay), feu Géraldine (feu Omer Simard), feu Adrienne (feu Marc-Aurèle Boucher), feu Jeannine (feu Jean-Paul Tremblay), feu Yvette, feu Madeleine (feu Jean-Rock Tremblay), feu Françoise (feu Gaston Saillant), feu Jacqueline (feu Wellie Paré). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/